Üye Girişi
Haberler

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Haziran Ayında 9 Bin 189 Kişiye Hizmet Sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli evde bakım, özel bakım merkezleri ve sosyal destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin 189 kişiye hizmet sunduğunu açıkladı. İl Müdürü Hasan Aykut, yapılan çalışmaların bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, engelliler için 4 bakım merkezi bulunduğu ve yaşlılara da profesyonel destek verildiği ifade edildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibarıyla engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin 189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi.

Aykut, kurumun Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere, İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, projeler ve faaliyetler hakkında sunum yaptı.

İl Müdürlüğünün toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen geniş yelpazede çeşitli hizmetler sunduğunu belirten Aykut, "İl Müdürlüğünce yapılan hizmetler, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla titizlikle planlanıp Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi riyasetinde yürütülmektedir." dedi.

Aykut, kuruma bağlı sosyal hizmetler merkezi müdürlükleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezi, kadın konuk evi, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, yaşlı yaşam merkezi, Nene Hatun ve Atatürk çocuk evleri sitesi olmak üzere toplamda 15 kuruluşta hizmet sunduklarını anlattı.

Sayısal verileri paylaşan Aykut, şöyle devam etti:

"Bu yıl haziran ayı itibarıyla 6 bin 389 kişiye engelli evde bakım, 448 kişiye engelli özel bakım merkezinde, 1922 kişiye sosyal ve ekonomik destek hizmeti, 64 koruyucu aileye ve 366 doğum yardımı olmak üzere toplamda 9 bin 189 kişiye sosyal ve ekonomik anlamda destek hizmeti sağlandı."

Engelliler için kent genelinde toplamda 528 kişi kapasitesinde 4 bakım merkezi bulunduğunu aktaran Aykut, buralarda da 545 kişinin fiili hizmet aldığını dile getirdi.

Yaşlıları toplumsal hayata katmak için profesyonel destek veriliyor

Özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 448 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verildiğini dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

"6 bin 389 vatandaşımız engelli evde bakım hizmetinden faydalanıyor. 2024 haziran sonu itibarıyla 978 vatandaşımıza engelli kimlik kartı verildi, engelli kimlik kartı aktif kullanıcı sayısı ise 19 bin 162. Erişilebilirlik mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 924 binanın taraması yapılmış olup 20 kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal çevreleri ve toplumdan kopmamaları için engellinin akrabası veya vasisi tarafından evde bakım hizmeti sunumunda aylık 7 bin 608 lira engelli bakıcısına ödeme yapılmaktadır. Darulaceze Vakfı ile ortaklaşa yaptığımız Yaşlı Bakım Projemiz kapsamında 65 yaşlımızın yaşam kalitelerini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hanelerinde profesyonel destek sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koruma ve bakım altındaki çocukların yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerle çeşitli çalışmalar ve projeler yürütüp sportif ve sanatsal faaliyetler yaptıklarını, 2023 yılı itibarıyla 64 çocuğun koruyucu ailede olduğunu, 15 çocuğun ise evlat edindirildiğini belirten Aykut, şehit ve gazi yakınlarını da sık sık ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
title