Erzurum'da 9 Ayda Bin 3 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 9 ay içinde bin 3 ölümlü-yaralamalı ve bin 568 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı, 14 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da 2023 yılının dokuz aylık toplam ve Eylül ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Erzurum'da bir ay önceki rakamlara göre trafik kazalarında az da olsa artış olduğu gözlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2023 yılı Eylül ayı döneminde 148 ölümlü-yaralamalı kazada, 198 maddi hasarlı ve 282 yaralı,3 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Erzurum'da 2023 yılı Ağustos ayı döneminde ise 141 ölümlü-yaralamalı kazada, 165 maddi hasarlı ve 249 yaralı, 3 ölümlü kaza kayıtlara geçti.

Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı dokuz aylık kazalara bakıldığında ise bin 3 ölümlü-yaralamalı, bin 568 maddi hasarlı kazada 14 kişi hayatını kaybetti, bin 874 kişi yaralandı. Türkiye geneli 2023 yılı 9 aylık kazalara bakıldığında 176 bin 432 ölümlü-yaralamalı, 235 bin 243 maddi hasarlı kazada 2 bin 253 kişi hayatını kaybetti, 269 bin 91 yaralı oldu. - ERZURUM