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Erzurum'da 856,53 Gram Esrar ve Para ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 856,53 gram esrar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 480 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.