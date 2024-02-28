Erzurum'da 8 Kilo Skunk ve Döviz Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı
Erzurum'da yapılan bir operasyonda, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz bulunan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli aracında gerçekleştirdikleri aramada uyuşturucu ve para ele geçirdi.
Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, şüphe üzerine A.B'nin (49) aracında arama gerçekleştirdi.
Ekipler, araçta 8 kilo 25 gram skunk, 2 bin 5 lira, 1330 riyal, 65 manat ve 5 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.