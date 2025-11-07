Erzurum'da 8 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da durdurulan bir otomobilde, koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında İran plakalı bir otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile araçta yaptıkları aramada koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.M. ve S.S.K.N, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.