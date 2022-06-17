Erzurum'da 7 öğrenci karnelerini tedavi gördükleri hastanede aldı

Erzurum'da, Şehir Hastanesi İlköğretim Okulunda eğitim gören 7 öğrenci, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla karnelerini tedavi gördükleri hastanede aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tedavileri nedeniyle Şehir Hastanesi bünyesindeki Şehir Hastanesi İlköğretim Okulunda eğitimlerini sürdüren öğrenciler için program düzenlendi. 7 öğrenci, karne ve hediyelerini Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör'den aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tör, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında hastanede okul açıldığını belirtti.

Şehir Hastanesi İlköğretim Okulunun 2008-2009 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladığını ifade eden Tör, "Tek sınıftan oluşan okulda, tedavi için hastanede kalan çocuklar eğitim gördü. Biz de hastane başhekimliği olarak rahatsızlıkları nedeniyle karnelerini okullarından alamayan öğrencilerimizin bu sevinci yaşamaları için kendilerine hasta yataklarında karne ve hediyelerini verdik. Çocuklar ve aileleri bu durumdan çok mutlu oldu." bilgisini verdi.

Tör, okulda 2 öğretmenin görev yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Çocuk servisimizde yatan hastalarımız için açılan okulda şimdiye kadar 2 bine yakın çocuk eğitim gördü. Söz konusu okul sayesinde çocukların eğitimleri aksamadı. Çocuklarımızın tedavileri sürerken bir yandan da eğitim almaları, hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de moral olarak onlara yardımcı oluyor. Tedavi sürecinde ilköğretim okulu öğrencileri kaçıncı sınıfta okuyorlarsa öğretmenlerinden o yönde eğitim alıyor. Bu uygulama velilerimizi de sevindiriyor. Çocuklarının eğitiminin aksamasından korkan veliler, çocuk servisi içinde okul olduğunu öğrenince hem şaşırıyor hem de mutlu oluyor."

Okulda Ali İhsan Kara ile eğitim veren öğretmen Halil Elitok da sağlık durumu iyi olmayan çocuklara yataklarında, iyi olanlara ise sınıfta eğitim verdiklerini ve okul sayesinde öğrencilerin tedavi sürecinde okuldan uzaklaşma durumunun ortadan kalktığını ifade etti.