Erzurum'da 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı iş yerinden farklı günlerde meydana gelen "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" şüphelisi Y.B.T. (22) yapılan kamera çalışmaları neticesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İş yerinden telefon hırsızlığı yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 7 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM