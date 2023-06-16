Erzurum'da 63 parça halinde 716 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da iç çamaşırı, midesi ve bağırsaklarına gizlediği 63 parça halindeki 716,46 gram uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Erzurum- Erzincan kara yolunda İran'dan yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bulunan ve durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 12 parça 135,94 gram, yapılan iç beden muayenesinde ise mide ve bağırsaklarından 51 parça 580,52 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ekipler, 63 parça halindeki 716,46 gram afyon sakızına el koydu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Mehran S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.