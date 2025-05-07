Erzurum'da 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Tutuklandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 62 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 53 Afganistan, 8 Suriye, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere 62 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.