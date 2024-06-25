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Erzurum'da 6 yaşındaki çocuk KKKA hastalığıyla hastanede tedavi altına alındı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun vücuduna kene yapışması sonucu KKKA hastalığı teşhisi konuldu ve hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken kan ihtiyacı olduğu belirtildi.

Erzurum'da 6 yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Oltu ilçesinde cuma günü Nusret Ç'nin vücuduna kene yapıştığını fark eden ailesi, Oltu Devlet Hastanesine başvurdu.

Nusret Ç, buradaki müdahalenin ardından dün Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden 6 yaşındaki çocuk için kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Baba Yener Ç, AA muhabirine, çocuğunun 25 Mart Gençlik Parkı'nda çimenlerde oynadıktan sonra vücudunda keneye rastladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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