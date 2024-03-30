Erzurum'da 6 fırına yasal işlem başlatıldı

Erzurum'un 4 ilçesinde ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde 6 fırına yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-29 Mart'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Defterdarlık, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin koordineli çalışmasında ekmek üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Halk sağlığının korunması amacıyla ramazan ayına yönelik arttırılan denetimlerde işletmelerdeki fiyat tarifeleri, muhafaza koşulları, asgari teknik ve hijyenik şartlar ile ürünlerin ağırlıkları incelendi.

Denetimlerde Yakutiye'de 3, Aziziye'de 1 işletme hakkında Tarım ve Orman Bakanlığına kayıt yaptırmadan faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Aziziye ilçesindeki 1 işletmeye belirlenen asgari teknik ve hijyenik şartlara aykırı faaliyet göstermekten, Yakutiye'de ise 1 işletmeye çalıştırılması zorunlu personel bulundurmadığı için yasal işlem uygulandı.