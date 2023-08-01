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Erzurum'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek gibi farklı suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takipler sonucu yaptıkları operasyonlarda, 4 yıl 8 ay 7 gün ila 11 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerden Nihat A, İhsan A, Batuhan G, Kamuran Ü, Mehmet E. ile Ayşe Ç'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güncel Haberler

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