Erzurum'da 6 firari hükümlü ve 17 zanlı yakalandı

Erzurum'da gerçekleştirilen uygulamalarda 6'sı firari hükümlü 23 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik "huzur ve güven" uygulaması kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonucu yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş 4 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.