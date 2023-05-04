Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 firari hükümlü yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, son bir ayda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yakalama emri bulunanların gözaltına alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, operasyonlarda "yaralama", "hakaret ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte konutta geceleyin yağma" gibi suçlardan 11 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 59 firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.