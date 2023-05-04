Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 firari hükümlü yakalandı.

Erzurum'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 firari hükümlü yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, son bir ayda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yakalama emri bulunanların gözaltına alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, operasyonlarda "yaralama", "hakaret ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte konutta geceleyin yağma" gibi suçlardan 11 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 59 firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title