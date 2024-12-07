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Erzurum'da 58 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı

Erzurum'da 58 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 51. Tümen 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, facianın 58. yılında törenle anıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 51. Tümen 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, facianın 58. yılında törenle anıldı.

Dumlu Mahallesi Mezarlığı'nda gerçekleşen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehit askerler için dua edildi.

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin yazdığı destanın vatan sevgisinin nişanesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden mahalleye gelip elim bir kaza sonucu şehit olanların bir arada yattığını belirten Çelik, "Kahramanlarımız bu topraklarda, milletimizin kaderini omuz omuza paylaşmış, aynı dava uğruna can vermiş. Ailelerimiz yıllar geçmesine rağmen evlatlarının ve kardeşlerinin acısını derinden hissetmeye devam ediyorlar." dedi.

Çelik, emanet edilen vatanı sonraki nesle bırakmak için çalışacaklarını belirterek, "Şehitlerimiz Allah katında en yüce yerde şereflendirilmişlerdir. Bizlere düşen kahramana ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımıza, aynı şuurla sahip çıkarak bizden sonrakilere her alanda müreffeh bir ülke bırakmaktır. Kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. Bu elim facia tüm Türkiye'yi yasa boğmuş o dönem TBMM'de özel bir törenle şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmuştur. Şehitlerimizin tamamı da Dumlu'da toprağa verilmiş. Bu mübarek belde adeta bir şüheda yurdu olduğunu tarihe yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

"Onların manevi yüklerini hafifletmek bizim en büyük görevimizdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehitlerin geride bıraktığı emanetlerin milletin her ferdinin üzerinde bir sorumluluk olduğunu anlattı.

Anısı yaşatılan 65 Mehmetçiğin, vatan toprağını kutsal kılan fedakarlığın bir sembolü olduğunu vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:

"Dumlu'daki bu acı olay vatan sevgisinin ne kadar büyük, millet olmanın ne kadar ulvi olduğunu göstermektedir. Evet, şehitlerimiz yalnızca toprağın değil, tarihin de bağrında ebediyen yaşamaktadır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, şehit ve gazilerimizin aileleriyle yakından ilgilenmek, onların manevi yüklerini hafifletmek bizim en büyük görevimizdir. Bu kapsamda, şehit ve gazi birimimiz aracılığıyla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Vekili Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Müdürü Aykut, askerler ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen şehit yakınları, buradaki şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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