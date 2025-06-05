Erzurum'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş ve diğer ülkelerden gelen göçmenleri tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş ve birer de İran ile Pakistan uyruklu olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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