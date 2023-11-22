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Erzurum'da 5299 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5299 paket kaçak sigara bulundu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5299 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında analiz ve saha çalışmaları neticesinde Köprüköy ilçesi yol arama ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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