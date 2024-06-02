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Erzurum'da 5 Katlı Bina Merdivenleri Çöktü, Mahsur Kalanlar Sepetli İtfaiye Aracıyla Kurtarıldı

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Erzurum'da 30 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı bir binanın merdivenleri çöktü. Mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı ve bina tahliye edildi.

ERZURUM'da 30 yıllık olduğu öğrenilen 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Merdivenin yıkıldığı 2'nci katın üzerindeki dairelerde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla alındı. Bina tahliye sonrası mühürlendi.

Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki merdiven 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın girişine emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci katlardaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi, itfaiye aracının sepetiyle indirildi.

İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği mahsur kalanlardan bazıları kendilerinden önce itfaiye görevlilerine çanta çanta malzeme uzatırken, bazıları ise kronik hastalığı bulunan yakınlarının ilaçlarını almak için pencereden evlerine girdi. Olay yerine gelen AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, apartmanı mühürlediklerini ve incelemeler tamamlanana kadar girişlere izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca apartmanın elektrik, doğal gaz ve su akımları da kesildi.

Göçük sırasında apartmanda bulunan ve yaşanan paniği anlatan Emirhan Çülük, "Ben bu binada oturuyorum. Binadan çıkarken merdiven düştü. Bir anda herkes panikledi. Ben merdivenden aşağıdaki şahsa yardım etmeye gittim. Sadece taş düşmüştü omzuna yardım etmek için de binanın boşluklarını kullandım. Ondan sonra zaten itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler bütün daireleri tahliye etti. Kolonda çatlak bulunduğu için bizleri indirdiler. Apartmanımız ne kadar kapalı kalır bilmiyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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