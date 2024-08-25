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Erzurum'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bedrisinan K'nin (50) kullandığı 25 ADT 701 plakalı araç, Erzurum-Pasinler kara yolu Uzunahmet yol ayrımında Nursel A. (39) idaresindeki 16 AIK 835 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören 25 ABT 504 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat B. (40) ile 25 PA 642 plakalı otomobili kullanan İsrafil G. (56) de yardıma gitmek için araçlarını yol kenarına park etti.

Bu esnada arkadan gelen Muhammed Ali Y'nin kullandığı 09 KR 206 plakalı otomobil park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada sürücüler Nursel A, Muhammed Ali Y. ile araçlardaki Haydar T, Unur Y, Eyüp Can K, Mahir Osman K, Ferhat N. ve Ebru Temir B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve UMKE ekipleri araçlarda sıkışanları çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Muhammed Ali Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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