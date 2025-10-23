Erzurum'da 456 Polisle Huzur ve Güven Denetimi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerden 456 polis, 28 noktada yaptıkları eş zamanlı denetimle, "huzuru bozanlara müsaade edilmeyecek" mesajı verdi.

Kentte huzur ve güven ortamının daha iyi hale gelmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar şeklinde yapılan denetimlerde, tüm birimlerden polisler yer alıyor.

İl merkezi ve ilçeler dahil 28 noktada 456 polisle yapılan denetimde, "huzuru bozanlara müsaade edilmeyecek" mesajı verildi.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere, 28 noktada 456 personelle huzur ve güvenliğin daha da iyiye taşımasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Karaburun, "Bütün kural tanımayan, şehrimizde şehrin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan, buna niyetlenen kim varsa, bunları bu şehirden söküp atmaya kararlıyız. Bu kararlılığımız çerçevesinde arkadaşlarımız sahadalar." dedi.

"Kural tanımayan kim varsa bizler bunların peşindeyiz"

Uygulamaların her gün yapıldığını anımsatan Karaburun, tüm park ve sokaklarda asayişi sağlama noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu şehirde narkotik madde bulunmasına, narkotik madde kullanılmasına, narkotik madde satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde trafik magandalarına müsaade etmeyeceğiz. Kural tanımayan kim varsa bizler bunların peşindeyiz. Bunları toplumumuzun halkımızın desteğiyle teker teker ayıklayıp şehrimizin huzur ve güvenliğinin daha iyi noktaya ve örnek bir seviyeye ulaştırılması için tüm ekibimle birlikte biz sahadayız. Lütfen gördüğünüz bütün olayları küçük büyük demeden bize ihbar edin."

Karaburun, denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.