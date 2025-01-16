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Erzurum'da 415 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Erzurum'da 415 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
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Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 415 öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi, hafızların başarısını kutladı ve hafızlık çalışmalarına destek veren kurumları takdir etti.

Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 415 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Hz. Ali Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra cami içerisinde 140'ı kız 415 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, 415 hafızı gönülden tebrik etti.

Son yıllarda hem Diyanet İşleri Başkanlığının hem de İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin proje okulları vasıtasıyla hafızlık çalışmalarına büyük destek verdiğini, bu sayede ciddi ivme kazanıldığını vurgulayan Çiftçi, "Bugün ulaşılan başarıların arkasında muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesinin olduğunu da hatırlatmak isterim. Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık icazeti verdiği kişi sayısı muhtemelen 250 bine yaklaşmıştır. Bu sayının her geçen gün artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin bu hayırlı ve mübarek mertebeye erişmeleri hem kendileri hem aileleri hem hocaları hem diyanet camiamız hem de memleketimiz için büyük sevinç vesilesidir. Gerçekten alnı öpülesi iş başardılar ve hafızlık mertebesine ulaştılar. Bu, herkesin harcı olmayan bir başarıdır. 2-3 yıl boyunca her gün ders vermek, ertesi günün dersine hazırlanmak ve birtakım alışkanlıklarından fedakarlık etmek kolay iş değildir. Bu vesileyle bütün hafız kardeşlerimizi ve bu süreçte büyük destek veren ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu yolda rehberlik eden hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun."

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, caminin yapımını üstlenen Ahmetoğulları Grup adına Musa Şimşek'e takdir belgesi verdi.

Programa, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftüleri, icazet alan hafızlar, aileleri, hocaları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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