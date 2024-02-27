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Erzurum Palandöken'de 4 araç karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yunusemre Mahallesi'ndeki Sancak ve Şehit İbrahim Sulak caddelerinin kesiştiği kavşakta, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 25 ABL 604 plakalı servis minibüsü ile 25 EG 489 plakalı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan bu araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 25 GD 924 ve 61 DE 719 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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