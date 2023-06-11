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ERZURUM'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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ERZURUM'un Aziziye ilçesinde saat 10.41'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde saat 10.41'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Aziziye ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 10.41'de gerçekleşen deprem, 7.04 kilometre derinlikte meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

AFAD Güncel Haberler

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