ERZURUM'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde saat 10.41'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Aziziye ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 10.41'de gerçekleşen deprem, 7.04 kilometre derinlikte meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)