Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.57'de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum, Aşkale ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sebebiyle ilçe ve bağlı mahallelerde olumsuzluk yaşanmadığı ve ihbar alınmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel