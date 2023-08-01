ERZURUM'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar evlerinden çıkarken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar evlerinden çıkarken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.56 kilometre derinlikte olan deprem, Erzurum ve ilçelerinden de hissedildi. Depremle birlikte endişelenen vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.