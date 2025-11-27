Erzurum'da 37 kişi sosyal konut başvurusu için sahte sitelere girince dolandırıldı

Erzurum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen 37 kişi, sahte sitelere girince dolandırıcılara 1 milyon 223 bin 307 lira kaptırdı.

Kentte projeye başvurmak isteyen ve internette karşılarına çıkan linkler aracılığıyla dolandırıcılar tarafından sahte sitelere yönlendirilen 37 kişi, 1 milyon 223 bin 307 lira dolandırıldı.

Mağdurlar, ayrıca kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı.

Bazı vatandaşlar da şüphe üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne danışarak sitelerin sahte olmasının tespit edilmesiyle dolandırılmaktan kurtarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcıların yakalanması ve müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Bir düzenek yapmışlar, kandım"

Dolandırılanlardan 33 yaşındaki Yıldırım Turan, AA muhabirine, parasını kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Turan, gereken hukuksal işlemleri başlattığını belirterek, "IBAN, TOKİ muhasebe yetkilisi adı ve soyadı diye sisteme yazıp böyle bir düzenek yapmışlar, kandım. Yaklaşık 100 bin lira zararım var." dedi.

Ödeme rakamlarının küsuratlı olmasının inandırıcı olduğunu ifade eden Turan, "İnternette geziniyordum, TOKİ başvurusunu gördüm ve başvuru yapmak istedim. İlk gelen siteye tıkladım, normal sayfa açıldı." diye konuştu.

E-Devlet görünümlü sahte siteye giriş yapan Turan, şunları söyledi:

"34 bin küsur lira ödeme planı geldi, ödedikten sonra dekontunu sisteme yükledim. İkinci sayfa açıldı, 33 bin küsur lira teminat ücreti istedi, 'normaldir' dedim ve yükledim. Sonraki sayfada 32 bin lira küsuratlı ikinci bir ödeme planı daha çıktı, ödedim. 'Bu kadar ödeme çıkması normal mi?' diye düşündüm 'buraya dekontu yükletiyor, normaldir sonuçta e-Devlet üzerinden giriş yaptım' deyip güvendim. Ardından ileri butonuna tıkladım, tamamlanmıştır diye düşündüm. Sonra 29 bin küsuratlı bir ödeme daha çıktı."

"Bankacı dolandırıldığımı söyledi"

Turan, nakit parası olmadığı için parayı esnek hesabından çektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Güvenlik görevlisi ağabeye durumu anlattım. O da banka çalışanına sormuş ve başvuruların başlamadığını öğrenmiş. Banka da devlet bankası değilmiş, bankayı aradım ve durumu anlattım, şubeye gitmem gerektiği söylendi. Gittim, isim, soy isim ve IBAN'a baktılar. O kişiyi aradılar, 'Arkadaşımın borcu vardı, ondan parayı transfer etti.' dedi. Bankacı konunun yanlış olduğunu ve parayı TOKİ başvurusu için gönderdiğimi, dekontların bulunduğunu söyledi. O da şubeye gidip parayı 15 dakikaya geri göndereceğini söyledi. Para düşmedi, numarayı aradığımızda kapalıydı. Bankacı en yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı ve dolandırıldığımı söyledi."

Turan, vatandaşlara resmi siteleri dikkate almaları uyarısında bulundu.

Dolandırılanlardan 43 yaşındaki Günay Çiftçi de parasının Osmaniye merkezli bir banka hesabına aktarıldığını belirtti.

Çiftçi, TOKİ başvurusunda bulunmak istediğini ancak sahte siteyle dolandırıldığını dile getirerek, "16 bin 200 lira ödeme yapılacağı söylendi ve sisteme göre devam ettim. Gönderilen IBAN şahsiymiş, isim geçmiyordu, geçseydi belki farkına varacaktım. Suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcılar gerçekten profesyonel çalışıyor, anlayamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar da polisin uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu

Polisin dolandırılmaktan kurtardığı vatandaşlardan Ahmet Güler ise dolandırıcılar tarafından oluşturulan sitelerin aslına bire bir benzediğinden bahsetti.

Güler, dolandırıcıların herkesi hedef aldığını vurgulayarak, "Sitenin direkt para göndermeye yönlendirmesi üzerine şüphelendiğimden parayı yatırmadan polise başvurdum." dedi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunan Güler, şunları kaydetti:

"İnternetten başvururken karşıma çıkan linke tıkladım. Bilgilendirmeden şüphelendiğimden gönderilen IBAN numarasına parayı yatırmadan karakola geldim. Durumu anlatınca dolandırılmak üzere olduğum söylenildi. İnsanlar dolandırılmasın, mağdur olmasın, paraları ceplerinde kalsın. Polislerden Allah razı olsun, sayelerinde paramız cebimizde kaldı. Herkes dikkat etsin, anlamadığı bilmediği yerde yardım almak için en yakın birimlere başvursun."

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı olan avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu da başvuruların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şahıs ve şirket IBAN numarasına para gönderilmemesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık sisteminin çok fazla çeşidi var, güncel konular neyse dolandırıcılar, vatandaşı mağdur edip haksız kazanç elde etmek maksadıyla o konulara yöneliyor. Son zamanlarda TOKİ başvurusunun popüler olması dolayısıyla neredeyse tüm dolandırıcılık sistemi bu alana yönelmiş. İlimizde ve Türkiye genelinde birçok şikayet mevcut, sayı olarak azımsanmayacak bir nitelikte. Dolandırıcılar, oltalama yöntemi dediğimiz, kişinin iradesini sakatlayarak, kendilerine ait TOKİ'nin ve e-Devlet sitesinin resmi ara yüzünü kopyalayarak, yönlendirdiği sayfalara yapılan ödemeleri hesaplarına geçirebiliyor. Gönderilen kısa mesaj, e-mail veya diğer dijital iletişim platformları üzerinden yapılacak müracaatlarda, başvurular 'gov.tr' uzantılı web siteleri üzerinden yapılmalı. Aksi halde gerçekleştirilen başvuruların TOKİ ve diğer devlet kurumlarında karşılığı olmayacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları 3 Ekim'de yaptığı açıklamayla uyarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirmişti.