Erzurum'da 34 Kilo Uyuşturucu Operasyonu
Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Erzurum'da 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, narkotik madde arama köpeği "Hera" ile operasyon düzenleyen polis ekipleri, 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, diğerinin işlemleri sürüyor.