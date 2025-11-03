Erzurum'da 34 Hasta Organ Nakliyle Hayata Tutundu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bu yıl 10 ayda, 34 hasta böbrek ve karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Kentte yaklaşık 21 yıl önce kurulan Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip, hastaları hayata bağlamak için zamanla yarışıyor.

Doğu Anadolu'daki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından hastaların geldiği merkezde, doktor ile sağlık görevlilerince canlı ve kadavradan alınan organlarla, organ bekleyen hastalara dünya standartlarında nakiller yapılıyor.

Yılbaşından ekim ayının sonunda kadar 22'si böbrek, 12'si de karaciğer olmak üzere 34 hasta merkezde şifa buldu.

"Organ bağışçı sayılarının artması gerekiyor"

Merkez müdürü Doç. Dr. Altundaş, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında kurulan merkezde nakillerin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Organ nakli ekibinin hastaları hayata bağlamak için özveriyle çalıştığını ifade eden Altundaş, "Bu yıl ocak ayı itibarıyla 12 karaciğer nakli, 22 böbrek nakli yaptık. Ameliyatlar devam ediyor, organ bağışçı sayılarının artması gerekiyor. Ekip hastalar için elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

Altundaş, 2 öğretim üyesi ile çalıştıkları merkezde, diğer merkezlere göre hekim sayısının biraz az olduğunu, hemşire sayısı ve koordinatörlerin ise yeterli olduğunu anlattı.

Organ bağışıyla alakalı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalıştığını ve bünyelerinde de ayrı birim kurduklarını aktaran Altundaş, "Beyin ölümü tanısı arttıkça kadavra sayısının artacağını düşünüyorum, tabii Doğu Anadolu'da bu sayı az ama zamanla bunun artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.