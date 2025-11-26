Erzurum'da 336 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

ERZURUM'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada narkotik köpeği Magnum'un tepki verdiği yakıt deposuna gizlenen 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 336 milyon lira olan bu uyuşturucu miktarı, Erzurum'da ele geçirilen en yüksek yüzeydeki uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Aşkale uygulama noktasında bir kamyonda narkotik köpeği Magnum'un da katıldığı arama yaptı. Aramalar sırasında 'Magnum' yakıt tankına tepki verdi. Polisler tarafından açılan tankın içerisinden 224 kilo 400 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 336 milyon lira olan metamfetamin, bugüne kadar Erzurum'da ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Polis tarafından gözaltına alınan J.A. (48) ve D.T. (42) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.