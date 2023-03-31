Erzurum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi Harabe Sırtı mevkisinde yaya olarak ilerlemeye çalışan bir grup düzensiz göçmeni fark etti.

Yakalanan 32'si Afganistan biri Pakistan uyrukluyu toplam 33 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.