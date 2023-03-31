Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi Harabe Sırtı mevkisinde yaya olarak ilerlemeye çalışan bir grup düzensiz göçmeni fark etti.

Yakalanan 32'si Afganistan biri Pakistan uyrukluyu toplam 33 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hisarcık Karayazı Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title