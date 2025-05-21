Erzurum'da 300 Yıllık Anıt Ceviz Ağacı Hayatta

Erzurum'da 300 Yıllık Anıt Ceviz Ağacı Hayatta
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Erzurum'da 300 Yıllık Anıt Ceviz Ağacı Hayatta
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen anıt ceviz ağacı, tarihi ve manevi değeri ile dikkat çekiyor. Mahalle halkı, ağacın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Erzurum'da en az 300 yıllık ceviz ağacı dimdik ayakta

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'nde en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi ceviz ağacı, hem meyve veriyor hem de geçmişe tanıklık ediyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi içerisinde yer alan ve en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen Anıt Ceviz Ağacı, tüm görkemiyle ayakta duruyor. Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen her yıl ceviz vermeye devam eden ağaç, mahalle halkı için hem manevi hem de tarihi bir değer taşıyor. Anıt niteliğindeki bu dev ceviz ağacının çevresini yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor. Mahalleli, bir dönem ağacın 50 teneke ceviz verdiğini hatırlatıyor. Ağaç, "İmamın Cevizi" olarak da biliniyor.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişine dair şunları söyledi: "Dedelerimiz bu ağacın en az 300 yıllık olduğunu söylerdi. Eskiden dalları çok daha büyükmüş ama zamanla çürümeye başlayıp kırıldı. Yine de her yıl meyvesini veriyor. Yedi kişiyle ancak çevreleyebiliyoruz. Halen daha verimli."

70 yaşındaki mahalle sakini Bahattin Çakır da çocukluğundan beri bu ağacın var olduğunu belirterek, "Benim aklım erdiğinden beri bu ağaç buradaydı. Biz de büyüklerimize sorardık ne zaman dikildi diye, ama kimse fidan zamanını bilmiyordu. Herkes 300 yıllık olduğunu söylerdi" dedi.

80 yaşındaki Hafız Bektaş ise ağacın sadece yaşıyla değil, halen yaşama direnciyle dikkat çektiğini ifade ederek, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ceviz ağacı 300-350 yıllık. 50 teneke ceviz verdiği zamanlar olmuş. Şimdi bile yeniden filiz veriyor, hiç kurumaya niyeti yok" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Osman Aslan da ağacın "İmam Ağacı" olarak anılmasının nedenini şöyle açıkladı: "Bu ceviz ağacı vakıf arazisi üzerinde bulunuyor. Eskiden imamlar ücretliydi ve bu ağaçtan elde edilen cevizler satılarak imamın maaşı karşılanırdı. Bu yüzden ağacın ismi 'İmamın Cevizi' olarak kaldı."

Tarihi ve kültürel değeri büyük olan bu Anıt Ceviz Ağacı, Oltu'nun hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mahalle halkı, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerden destek bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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