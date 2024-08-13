Erzurum'da 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentteki çalışmalarında durumundan şüphelendikleri B.B'ye (37) ait aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 825 liraya el konulurken, şüpheli B.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.