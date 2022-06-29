Erzurum'da 30 bin gence spor yaptırılması hedefleniyor

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde yıl sonuna kadar yaklaşık 30 bin gencin spor tesisleriyle buluşturulması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen "Yaza Hareketli Giriyoruz" etkinliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının kente yaptığı yatırımlar sayesinde güçlü bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında 42 branştaki 150 antrenör yönetimindeki spor okullarında çocukları sporla buluşturacaklarını belirten Öztürk, "Kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle yapacağımız yaz okullarındaki hedefimiz yaklaşık 30 bin gencimizi spor tesisleriyle buluşturmak. Bu sayede spor branşlarıyla tanışıp, hem ulusal hem uluslararası alanda hem de hareketsiz yaşamı hareketli yaşama geçirmek için bir çalışma içerisinde olacağız. Çocuklarımız, sporla ve sağlıklı bir şekilde boş zamanlarını yaz okullarımızda uzman antrenörler eşliğinde çalışacak."

Halk oyunlarıyla devam eden açılış töreni, sporcuların branşlarındaki gösterisi ve başarılı olanlara teşekkür belgesi verilmesiyle tamamlandı.