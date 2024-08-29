Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

Erzurum'da, 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'n 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Erzurum 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, Yakutiye Kent Meydanı'nda ki Yakutiye Medresesi'nin önünde konser programı düzenlendi.

Orkestra şefliğini Bando Albay Murat Keskin'in yaptığı konserde, solist Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer ve Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç sahne aldı.

Etkinlikte çeşitli türküler ve marşları seslendiren solistlere, vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Etkinliğe, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve vatandaşlar katıldı.