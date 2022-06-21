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Erzurum'da 3 metruk bina yandı

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum'da 3 metruk bina yandı

Erzurum'da, metruk binanın çatı katında çıkan yangın etrafındaki iki binaya da sıçradı.

Erzurum'da, metruk binanın çatı katında çıkan yangın etrafındaki iki binaya da sıçradı.

Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Mahalle bekçisinin yangını fark edip haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle binanın yanındaki iki metruk binaya da sıçradı.

Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü, soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binaları kontrol etti.

Yangının devam ettiği esnada, bölgeye yakın bir yerde başka bir yangın ihbarı alan ekipler, gittikleri yerde çöp yakınındaki ateşi kendi imkanlarıyla söndürdü.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Yakutiye İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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