Erzurum'da 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analiz çalışmaları sonucunda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaret ve sevkiyatına yönelik yapılan analiz çalışmaları neticesinde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından tespit edilen araçta yapılan aramada bagaj yan duvarları, bagaj kapısı ve şoför koltuğu alt kısmına gizlenmiş vaziyette 15 parça halinde 3 kilo 819 gram skunk maddesi bulundu. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen O.B. (26) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM