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Erzurum'da 3 Kilo 819 Gram Skunk Ele Geçirildi

Erzurum'da yapılan bir operasyonda bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.