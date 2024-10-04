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Erzurum'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi yolu üzerinde yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçmenleri, işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

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