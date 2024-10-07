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Erzurum'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 4 Yaralı

Erzurum'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 4 Yaralı
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Y'nin (28) kullandığı 31 PU 430 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde, Rahim B. (23) idaresindeki 25 DT 160 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, arkadan gelen Abdurrahim T'nin (60) kullandığı 25 AV 415 plakalı başka bir otomobil çarptı.

Kazada sürücüler Hüseyin Y. ve Abdurrahim T. ile araçlardaki Elanur T. ve Yusuf G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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