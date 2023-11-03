Erzurum'da 3,5 Milyon TL Değerinde Makaron Ele Geçirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan 7 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasa değeri 3,5 milyon TL olan makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çat yolu uygulama noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 7 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.Ö. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevine teslim edildi. - ERZURUM