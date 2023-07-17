Erzurum'da 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

Erzurum'da hakkında 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs polisin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında Hırsızlık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından üç ayrı dosyadan toplam 26 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim V. Polisin takibi sonucu yakalandı.

Ayrıca hakkında Yağma, Otodan hırsızlık, Evden Hırsızlık, İş yerinden ve kurumdan hırsızlık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kasten Yaralama olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunan Halil İbrahim V. isimli şahsın İstanbul dan otobüs ile Erzurum'a geleceği tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde şahsın bulunduğu otobüs Aşkale Uygulama noktasında durdurularak otobüs içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve GBT kontrolleri yapıldı. Halil İbrahim V. isimli aranan şahsın abisi Mesut V.'nın kimliğini ve belediye otobüs kartını kullandığı tespit edilerek yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şahsa başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan adli işlem yapılırken tamamlanan adli işlemler akabinde şahıs Erzurum E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM