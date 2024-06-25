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Erzurum'da 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hapları ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da yapılan operasyonda 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 1059 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca bir kişinin mide ve bağırsağında yabancı cisimler bulundu.

Erzurum'da 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar afyon sakızı ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalarda, 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu, 1059 uyuşturucu hap, 25 bin 50 lira ele geçirdi.

Ekiplerce S.O. (25), F.F. (44), S.P.A. (41) ile K.T. (30) gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek hastaneye götürülen M.B'nin (45) muayene ile ultrason çekimlerinde mide ve bağırsağında yabancı cisimler bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle M.B'nin vücudundan 538,76 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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