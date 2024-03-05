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Erzurum'da 259 şüpheli yakalandı

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Erzurum'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı. Şubat ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 118 bin 52 kişi sorgulandı. Trafik denetimlerinde ise 16 bin 353 araç kontrol edilerek 391 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 770 umuma açık iş yeri, 508 park ve bahçe ile 1874 metruk bina kontrol edildi ve 304 yoklama kaçağı tespit edildi. Çalışmalarda, 10'u kuru sıkı 20 tabanca, 9 av tüfeği, 106 bıçak, 167 fişek, 20 kilo 682,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde şubat ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 118 bin 52 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 16 bin 353 araç kontrol edilerek 391 sürücüye ceza kesildi.

Ekiplerce 770 umuma açık iş yeri, 508 park ve bahçe ile 1874 metruk bina kontrol edildi, 304 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 10'u kuru sıkı 20 tabanca, 9 av tüfeği, 106 bıçak, 167 fişek, 20 kilo 682,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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