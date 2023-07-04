Erzurum'da 250 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyonda ayrıca elektronik sigara dolum kiti, içi tütünle doldurulmuş makaron, kıyılmış tütün ve boş makaron kutusu da bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayapa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Aramada, elektronik sigara dolum kiti, 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 150 bin makaron, 850 kilogram kıyılmış tütün, 500 boş makaron kutusu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan O.A, T.E.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.