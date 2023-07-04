Erzurum'da 250 Bin Makaron Ele Geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyonda ayrıca elektronik sigara dolum kiti, içi tütünle doldurulmuş makaron, kıyılmış tütün ve boş makaron kutusu da bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.