Erzurum'da 25. Ulusal Çocuk Forumu: Çocuk Hakları Ele Alındı

Erzurum'da 25. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında düzenlenen "Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları"nda çocuk hakları ele alındı.

"Çocukların hayallerini özgürce yaşayıp, sevgiyle kucakladığı dünya dileğiyle" sloganıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Türkiye Çocuk Hakları Komitesi işbirliğinde organize edilen program, kent merkezindeki bir otelde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, buradaki konuşmasında, çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları önemsediğini söyledi.

Çocuk haklarını savunduklarını, foruma çocukların da katılmasının önemli olduğunu anlatan Bozçelik, şöyle konuştu:

"Katılım bilinci ile demokrasiye, demokrasi inancına ve çocuklarımızın kendini özgürce ifade ettiği ortamın oluşmasına katkı sağladık. Böylelikle çocuklarımız gelecekte nasıl bir yönetici olacaklarını, katılımın ne kadar önemli olduğunu ve diğer insanların fikirlerinin ne kadar kıymetli olduğunu görmüş oldular. Katıldıkları toplantılarda diğer çocuklarla irtibat kurarak sosyalleşme ve sosyal ilişkilerini geliştirme anlamında da büyük katkı sağladığını gördük. Bu vesileyle kültürel aktarımı gerçekleştiriyoruz."

14 ilde 34 temsilcinin çocuklarla buluşup önemli kararlar alacağını kaydeden Bozçelik, "Katılımcıların çok kıymetli olduğunu, verdikleri fikirlerin ve ortaya koyduğu çalışmaların politika belgeleri haline dönüştüğünü ve bundan sonraki süreçte bizim için ana konular oluşturduğunun bilincinde olmanızı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da çocukların haklarını konuşup güvenli ve huzurlu ortamda büyümeleri için mücadele edildiğini belirtti.

Aykut, her çocuğun yaşamın tüm güzelliklerinden yararlanma hakkına sahip olduğunu dile getirerek, "Çocuk hakları yalnızca birer yasa değil, dünya üzerindeki tüm çocukların daha güzel bir geleceğe sahip olması için verilen evrensel bir sözdür." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile davetliler katıldı.