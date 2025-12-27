Haberler

Erzurum'da dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da durdurulan bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü S.E, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Erzurum'da tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Gözaltındaki tır sürücüsü S.E'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı S.E. sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gece Aşkale Uygulama Noktası'nda bir tır durdurulmuş ve dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Ekipler sürücü S.E'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme