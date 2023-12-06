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Erzurum'da 204 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'da geçen ay yapılan operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı. Ayrıca, trafik denetimlerinde 11 bin 853 araç kontrol edildi ve 128 araca ceza kesildi. Toplamda 15 tabanca, 3 kurusıkı, 5 av tüfeği, 89 bıçak, 128 fişek ve 7 kilo 172 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kasım ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 102 bin 186 kişi sorgulandı, aranan 204 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 11 bin 853 araç kontrol edildi, 128 araca ceza kesildi.

Ayrıca 334 umuma açık iş yeri, 272 park ve bahçe ile 382 metruk bina kontrol edildi, 303 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 15 tabanca, 3 kurusıkı, 5 av tüfeği, 89 bıçak, 128 fişek, 7 kilo 172 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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