Erzurum'da 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Açıklandı

Erzurum'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %68,59 oy oranıyla birinci oldu. Seçim sonuçlarını takip etmek için haberler.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Erzurum sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Erzurum hangi parti kazandı, 1. oldu? Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Erzurum Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Erzurum seçimi kim kazandı?

14 MAYIS ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %68,59

Kemal Kılıçdaroğlu %24,56

Sinan Oğan %6,57

Muharrem İnce %0,28

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

ERZURUM 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Erzurum seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ