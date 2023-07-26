Erzurum'da 2022'de 6 bin 236 dosya basit yargılama usulüne alındı

Ülkemizde 2020 yılında başlatılan yargılamaların sadeleştirilmesi ve hızlandırılması hedefi doğrultusunda uygulamaya koyulan seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, ispatı kolay olan, önem derecesi düşük olarak değerlendirilen suçlara ilişkin uyuşmazlıkların hızlı, doğru ve etkili bir şekilde çözülerek sonuca ulaştırılmasını öngörüyor. Erzurum'da 2022 yılında 6 bin 236 dosya basit yargılama usulü kapsamına alınırken, usulün uygulanmasına karar verilen dosya sayısı ise 2 bin 233 oldu.

2 yıllık dava süreci 3 ayda sonuçlanabiliyor

Basit yargılama usulü, bazı suçlar bakımından kamu davası açılması halinde takdir mahkemeye ait olmak üzere uygulanan yargılama usulü olarak ifade ediliyor. Basit yargılama usulünde duruşma açılmıyor ve yargılama dosya üzerinden yapılıyor. Basit yargılama usulü, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda uygulana biliniyor. Basit yargılama usulünde mahkümiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir (1/4) oranında indiriliyor. Basit yargılama usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 251. maddesinde düzenleniyor. Ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde tamamlanıyor.

Erzurum'da bin 504 dosyada karar kesinleşti

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün "2022 Yılı Basit Yargılama Usulüne İlişkin" çalışmasında Erzurum'da 6 bin 236 dosyanın bu kapsama girdiği açıklandı. 2022 yılında basit yargılama usulü kapsamına giren suç sayısını 8 bin 588, usulün uygulanmasına karar verilen dosya sayısını 2 bin 233, usulün uygulanmasına karar verilen suç sayısı 2 bin 825, usulün uygulanması sonucu kesinleşen dosya sayısı bin 504, usulün uygulanması sonucu kesinleşen suç sayısı bin 297, usulün uygulanmasından vazgeçilen dosya sayısı 155 ve usulün uygulanmasından vazgeçilen suç sayısı 198 olarak belirlendi. - ERZURUM