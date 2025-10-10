Haberler

Erzurum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 3 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yasa dışı yollardan yurda giren 20 Afganistan uyruklu göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kapsamında huzur uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptığı çalışmada 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum-Erzincan kara yolu Ilıca mevkisi bağlantı yolunda göçmen kaçakçılığına yönelik şüphe üzerine durdurulan araçta ise 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle sürücü E.K. ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ş.T. ve Y.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 20 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.